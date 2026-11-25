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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 53
Ya-Sin
53
36:53
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون ٥٣
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌۭ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٣
إِن
ﳆ
كَانَتۡ
ﳇ
إِلَّا
ﳈ
صَيۡحَةٗ
ﳉ
وَٰحِدَةٗ
ﳊ
فَإِذَا
ﳋ
هُمۡ
ﳌ
جَمِيعٞ
ﳍ
لَّدَيۡنَا
ﳎ
مُحۡضَرُونَ
ﳏ
٥٣
ﳐ
[53] ไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกัมปนาทเพียงครั้งเดียว ทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเรา
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