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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 47
Ya-Sin
47
36:47
واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ٤٧
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٤٧
وَإِذَا
ﱺ
قِيلَ
ﱻ
لَهُمۡ
ﱼ
أَنفِقُواْ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
رَزَقَكُمُ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
قَالَ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَفَرُواْ
ﲃ
لِلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُوٓاْ
ﲅ
أَنُطۡعِمُ
ﲆ
مَن
ﲇ
لَّوۡ
ﲈ
يَشَآءُ
ﲉ
ٱللَّهُ
ﲊ
أَطۡعَمَهُۥٓ
ﲋ
إِنۡ
ﲌ
أَنتُمۡ
ﲍ
إِلَّا
ﲎ
فِي
ﲏ
ضَلَٰلٖ
ﲐ
مُّبِينٖ
ﲑ
٤٧
ﲒ
[47] และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า จงบริจาคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า เราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากระนั้นหรือ ? พวกท่านมิใช่อื่นใดเลยนอกจากอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง
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