آیت 47 اوپر والی آیت میں ان کی جس بےحسی اور سنگدلی کی طرف اشارہ ہے یہ اس کی ایک مثال بیان ہوئی ہے کہ جب ان کو شکر کی دعوت دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیات 35 میں ہے۔ ’ لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیھم افلا یشکرون ‘ تو یہ رعونت کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چناچہ جب ان سے کہا جتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق و فضل تم کو بخشا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ان غریبوں کی مدد کرو جو مدد کے محتاج ہیں تو وہ مسلمانوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہاری صریح گمراہی ہے کہ جن کو اللہ نے محروم رکھنا چاہا ہے ان کو تم کھلانا چاہتے ہو۔ اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح کھلانا پہنانا چاہتا تو آخر اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس نے ان کے لئے یہی چاہا ہے اور جب اس نے ان کے لئے یہی چاہا ہے تو ہم ان کے اوپر کوئی احسان کرکے خدا کو خوش نہیں کریں گے بلکہ اس کی ناراضگی مول لیں گے !۔ اس فلسفہ جاہلی کا حوالے دے کر اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس کو نظرا نداز کردیا ہے۔ اس لئے کہ اس کی قساوت و سفاہیت اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ مقصود بس یہ دکھانا ہے کہ جب دل بگڑتے ہیں او عقل الٹی ہے تو آدمی کا حال یہ ہوجاتا ہے !