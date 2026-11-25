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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 40
Ya-Sin
40
36:40
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٤٠
لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٤٠
لَا
ﳃ
ٱلشَّمۡسُ
ﳄ
يَنۢبَغِي
ﳅ
لَهَآ
ﳆ
أَن
ﳇ
تُدۡرِكَ
ﳈ
ٱلۡقَمَرَ
ﳉ
وَلَا
ﳊ
ٱلَّيۡلُ
ﳋ
سَابِقُ
ﳌ
ٱلنَّهَارِۚ
ﳍﳎ
وَكُلّٞ
ﳏ
فِي
ﳐ
فَلَكٖ
ﳑ
يَسۡبَحُونَ
ﳒ
٤٠
ﳓ
[40] ดวงอาทิตย์ก็ไม่สมควร (อนุมัติ) แก่มันที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์ และกลางคืนก็จะไม่ล้ำหน้ากลางวัน และทั้งหมดนั้นจะเวียนว่ายอยู่ในจักรราศี
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