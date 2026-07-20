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Ya-Sin
22
36:22
وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ٢٢
وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٢
وَمَا
لِيَ
لَآ
أَعۡبُدُ
ٱلَّذِي
فَطَرَنِي
وَإِلَيۡهِ
تُرۡجَعُونَ
٢٢
[22] และทำไมเล่าฉันจะไม่เคารพภักดีผู้ทรงบังเกิดฉัน และยังพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านจะถูกนำกลับไป
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Hammad Fahim
ติดตาม
33 สัปดาห์ที่ผ่านมา
·
อ้างอิง
อายะห์ 36:1-50
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 6th December 2025.
These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect.com/...
ดูเพิ่มเติม
4
3
Hammad Fahim
ติดตาม
43 สัปดาห์ที่ผ่านมา
·
อ้างอิง
อายะห์ 36:1-50
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats today at 2:30pm (BST)/ 27th September 2025.
.
These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranrefle...
ดูเพิ่มเติม
9
2
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