Hakkımızda

Quran.com 1995 yılında kuruldu. Web sitesi herkesin Kuran'ı okumasını, incelemesini ve öğrenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje açık kaynaktır ve çekirdek ekip üyeleri ile Tarteel ekibi arasında bir işbirliği olarak oluşturulmuştur.

Katkıda Bulunanlar

Bu proje, kullandığımız birçok açık kaynak kütüphane ve proje olmadan mümkün olmazdı: