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ตัฟซีร: Taha 20:94
Taha
94
20:94
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
يَبۡنَؤُمَّ
لَا
تَأۡخُذۡ
بِلِحۡيَتِي
وَلَا
بِرَأۡسِيٓۖ
إِنِّي
خَشِيتُ
أَن
تَقُولَ
فَرَّقۡتَ
بَيۡنَ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَلَمۡ
تَرۡقُبۡ
قَوۡلِي
٩٤
[94] ฮารูน กล่าวว่า โอ้ลูกของแม่ฉันเอ๋ย อย่าดึงเคราและศีรษะของฉันซิ แท้จริงฉันกลัวว่า ท่านจะกล่าว (แก่ฉัน) ว่า ท่านได้ก่อการแตกแยกขึ้นในหมู่วงศ์วานอิสรออีลและท่านไม่คอยฟังคำสั่งของฉัน
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[
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي
] هارون -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی كوڕی دایكم ڕیش و سهرم ڕامهكێشه (وتى: كوڕى دایكم، بۆ ئهوهی زیاتر سهرنجی ڕاكێشێ و سۆزو بهزهیى بجولێنێت، ههرچهنده براى دایك و باوكى بوو) [
إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
] من لهوه ترسام كه ئهگهر جێیان بێلم ههندێكیان لهگهڵ مندا بێن و ههندێكیان لێره بمێننهوه تۆ بڵێی تهفرهقهو جیاوازی و پارچه پارچهیت خسته ناو بهنی ئیسرائیلهوه [
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤)
] وه بڵێیت تۆ به قسهی منت نهكرد.