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ตัฟซีร: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
[93] ทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติตามฉัน ท่านฝ่าฝืนคำสั่งของฉันกระนั้นหรือ
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَ﴾ن ﴿لَّا تَتَّبِعَنِۖ﴾ لَا زَائِدَة ﴿أَفَعَصَیۡتَ أَمۡرِی ٩٣﴾ بِإِقَامَتِك بَيْن مَنْ يعبد غير الله تعالى