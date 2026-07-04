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Taha
83
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
۞ وَمَآ
أَعۡجَلَكَ
عَن
قَوۡمِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٨٣
[83] และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารีบเร่งออกจากกลุ่มชนของเจ้า โอ้ มูซาเอ๋ย !
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَاۤ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ﴾ لِمَجِيءِ مِيعَاد أَخْذ التوراة ﴿یَـٰمُوسَىٰ ٨٣﴾