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Taha
82
20:82
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَإِنِّي
لَغَفَّارٞ
لِّمَن
تَابَ
وَءَامَنَ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
ثُمَّ
ٱهۡتَدَىٰ
٨٢
[82] และแท้จริง ข้าเป็นผู้อภัยอย่างมากหลายแก่ผู้ลุแก่โทษ และศรัทธา และประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنِّی لَغَفَّارࣱ لِّمَن تَابَ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَءَامَنَ﴾ وَحَّدَ اللَّه ﴿وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا﴾ يَصْدُق بِالْفَرْضِ وَالنَّفْل ﴿ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢﴾ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ إلَى موته