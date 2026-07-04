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Taha
76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنَّٰتُ
عَدۡنٖ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ
وَذَٰلِكَ
جَزَآءُ
مَن
تَزَكَّىٰ
٧٦
[76] สวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพร เบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นคือการตอบแทนสำหรับผู้ขัดเกลาตนเอง (ให้พ้นจากความชั่ว)
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การไตร่ตรองไม่ได้เป็นตัวแทนของความคิดเห็นของ Quran.com และไม่ควรนำออกจากบริบท
A Siddiqui
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6 ปีที่แล้ว
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ซูเราะห์ 108 และ อายะห์ 5:85, 20:75-76, 10:9, 47:15
Next time you go for a hike near a river or stream, take a few minutes (if it's safe!) to close your eyes, and imagine that you are hearing the rivers that flow in Jennah.
Imagine, for a moment, that all of the pain, fatigue, and heatbreak of this dunya has been removed from you and you can finally rest in a state of tranquility and bliss. Ask Allah to admit you into His paradise.
Then open your eyes and resume back on the path, knowing that yo...
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