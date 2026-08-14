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ตัฟซีร: Taha 20:70
Taha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
[70] ดังนั้น พวกมายากลได้ก้มลงสุญูด โดยกล่าวว่า เราขอศรัทธาต่อพระเจ้าของฮารูนและมูซา
ตัฟซีร
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Rebar Kurdish Tafsir
{جادووگەران موسڵمان دەبن} [
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا
] كاتێك موسا -
صلی الله علیه وسلم
- گۆچانهكهی ههڵدا بووه مارێكی گهورهو ههموو مارو ههژدیهاكانی ئهوانی قوت دا كه ساحیرهكانیش ئهمهیان به چاوی خۆیان بینی زانیان ئهوهی موسا سیحر نیهو موعجیزهیهو له لایهن خوای گهورهوهیه ههر ههموو ساحیرهكان موسڵمان بوون وه كڕنوشیان بۆ خوای گهوره برد وه ئیمانیان به موسا -
صلی الله علیه وسلم
- هێنا [
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٠)
] وتیان: ئهوه ئێمه ئیمانمان به خوای هارون و موسا هێنا.