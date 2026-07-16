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Taha
67
20:67
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧
فَأَوۡجَسَ
فِي
نَفۡسِهِۦ
خِيفَةٗ
مُّوسَىٰ
٦٧
[67] มูซาจึงรู้สึกกลัวขึ้นในตัวของเขา
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأَوۡجَسَ﴾ أَحَسَّ ﴿فِی نَفۡسِهِۦ خِیفَةࣰ مُّوسَىٰ ٦٧﴾ أَيْ خَافَ مِنْ جِهَة أَنَّ سِحْرهمْ مِنْ جِنْس مُعْجِزَته أَنْ يَلْتَبِس أَمْره عَلَى النَّاس فَلَا يؤمنوا به