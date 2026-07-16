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Tiếng Việt
Taha
67
20:67
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧
فَأَوۡجَسَ
فِي
نَفۡسِهِۦ
خِيفَةٗ
مُّوسَىٰ
٦٧
[67] มูซาจึงรู้สึกกลัวขึ้นในตัวของเขา
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى }
كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره.