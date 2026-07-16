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Taha
52
20:52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٥٢
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍۢ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ٥٢
قَالَ
عِلۡمُهَا
عِندَ
رَبِّي
فِي
كِتَٰبٖۖ
لَّا
يَضِلُّ
رَبِّي
وَلَا
يَنسَى
٥٢
[52] มูซากล่าวว่า ความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระเจ้าของฉัน ในบันทึกของพระองค์ พระเจ้าของฉันจะไม่ทรงผิดพลาด และไม่ทรงหลงลืม
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿عِلۡمُهَا﴾ أَيْ عِلْم حَالهمْ مَحْفُوظ ﴿عِندَ رَبِّی فِی كِتَـٰبࣲۖ﴾ هُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ يُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا يَوْم الْقِيَامَة ﴿لَّا یَضِلُّ﴾ يَغِيب ﴿رَبِّی﴾ عَنْ شَيْء ﴿وَلَا یَنسَى ٥٢﴾ رَبِّي شَيْئًا