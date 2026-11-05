การแปล
สำรวจคำแปลอัลกุรอานตามภาษาและผู้แปล
Afar1 คำแปล
Albanian2 คำแปล
Amazigh1 คำแปล
Amharic2 คำแปล
Arabic1 คำแปล
Asante1 คำแปล
Assamese1 คำแปล
Azeri2 คำแปล
Bambara2 คำแปล
Bengali4 คำแปล
Bosnian3 คำแปล
Bulgarian1 คำแปล
Central khmer2 คำแปล
Chechen1 คำแปล
Chinese3 คำแปล
Croatian1 คำแปล
Czech1 คำแปล
Dari1 คำแปล
Divehi2 คำแปล
Dutch3 คำแปล
English9 คำแปล
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 คำแปล
Finnish1 คำแปล
French3 คำแปล
Fulah1 คำแปล
Ganda1 คำแปล
German2 คำแปล
Gujarati1 คำแปล
Hausa1 คำแปล
Hebrew1 คำแปล
Hindi1 คำแปล
Indonesian3 คำแปล
Italian1 คำแปล
Japanese2 คำแปล
Kannada2 คำแปล
Kazakh2 คำแปล
Kinyarwanda1 คำแปล
Korean2 คำแปล
Kurdish2 คำแปล
Kyrgyz, kirghiz1 คำแปล
Lingala1 คำแปล
Lithuanian1 คำแปล
Macedonian1 คำแปล
Malay1 คำแปล
Malayalam3 คำแปล
Maranao1 คำแปล
Marathi1 คำแปล
Moore1 คำแปล
Nepali1 คำแปล
Norwegian1 คำแปล
Oromo1 คำแปล
Pashto2 คำแปล
Persian2 คำแปล
Polish1 คำแปล
Portuguese2 คำแปล
Punjabi1 คำแปล
Romanian3 คำแปล
Rundi1 คำแปล
Russian3 คำแปล
Serbian1 คำแปล
Sindhi1 คำแปล
Sinhala, sinhalese1 คำแปล
Somali2 คำแปล
Spanish3 คำแปล
Swahili2 คำแปล
Swedish1 คำแปล
Tagalog1 คำแปล
Tajik3 คำแปล
Tamil3 คำแปล
Tatar1 คำแปล
Telugu1 คำแปล
Thai2 คำแปล
Turkish5 คำแปล
Uighur, uyghur1 คำแปล
Ukrainian1 คำแปล
Urdu8 คำแปล
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 คำแปล
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com