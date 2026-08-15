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ตัฟซีร: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ٱجۡتَبَٰهُ
رَبُّهُۥ
فَتَابَ
عَلَيۡهِ
وَهَدَىٰ
١٢٢
[122] ภายหลัง พระเจ้าของเขาทรงคัดเลือกเขาแล้วทรงอภัยโทษให้แก่เขา และทรงแนะทางที่ถูกต้องให้เขา
ตัฟซีร
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ ٱجۡتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ﴾ قَرَّبَهُ ﴿فَتَابَ عَلَیۡهِ﴾ قَبْل تَوْبَته ﴿وَهَدَىٰ ١٢٢﴾ أَيْ هَدَاهُ إلَى الْمُدَاوَمَة عَلَى التوبة