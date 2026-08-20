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ตัฟซีร: Sad 38:52
Sad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
[52] และ ณ ที่พวกเขานั้น มีหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำ มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
ตัฟซีร
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কারা।