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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Sad อายาห์ 5
Sad
5
38:5
اجعل الالهة الاها واحدا ان هاذا لشيء عجاب ٥
أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًۭا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌۭ ٥
أَجَعَلَ
ﱥ
ٱلۡأٓلِهَةَ
ﱦ
إِلَٰهٗا
ﱧ
وَٰحِدًاۖ
ﱨﱩ
إِنَّ
ﱪ
هَٰذَا
ﱫ
لَشَيۡءٌ
ﱬ
عُجَابٞ
ﱭ
٥
ﱮ
[5] เขาได้ทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวกระนั้นหรือ ? แท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดจริง ๆ
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