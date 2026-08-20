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ตัฟซีร: Sad 38:48
Sad
48
38:48
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ٤٨
وَٱذْكُرْ إِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّۭ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٨
وَٱذۡكُرۡ
إِسۡمَٰعِيلَ
وَٱلۡيَسَعَ
وَذَا
ٱلۡكِفۡلِۖ
وَكُلّٞ
مِّنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٨
[48] และจงรำลึกถึงอิสมาอีล และอัลยะซะอฺ และซัลกิฟลิ และทุกคนอยู่ในหมู่ผู้ดีเลิศ
ตัฟซีร
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บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Помяни добрым словом пророков Исмаила, Альясу и Зуль-Кифла. Все они заслуживают самых лучших слов и самой славной похвалы, потому что были лучшими представителями человеческого рода. Аллах почтил их благородным нравом, наделил похвальными качествами, научил совершать праведные дела и одарил самыми изысканными чертами.