ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
42
38:42
اركض برجلك هاذا مغتسل بارد وشراب ٤٢
ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌۭ وَشَرَابٌۭ ٤٢
ٱرۡكُضۡ
بِرِجۡلِكَۖ
هَٰذَا
مُغۡتَسَلُۢ
بَارِدٞ
وَشَرَابٞ
٤٢
[42] จงกระทืบ (แผ่นดิน) ด้วยเท้าของเจ้า นี่คือน้ำเย็นสำหรับอาบชำระล้าง และสำหรับดื่ม
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره شیفاى ئهیوب پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهدات} [
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢)
] خوای گهوره فهرمووی: به پێیهكانت ڕابكهو بیده به زهویدا ئهمیش واى كردو ئاوێكى بۆ ههڵقوڵاندو فهرمووى: بهناو ئهم ئاوهدا بڕۆ و خۆتى پێ بشۆره ئهمه ئاوێكی ساردو سازگاره وه خواردنهوهیشهو دواتر لێشی بخۆرهوه بهوه چاك ئهبیتهوه یهكسهر چاك بووهوه لهو نهخۆشیه كه ههژده ساڵ نهخۆش بووه، پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: ( كه خۆى شوشت خۆى رووت كردهوه خواى گهوره كوللهى له ئاڵتوون بۆ باراند ئهیوبیش -
صلی الله علیه وسلم
- دهیكرده ناو پۆشاكهكهیهوه، وه كێڵگهیهكى گهنم و كێڵگهیهكى جۆى ههبووه، خواى گهوره دوو ههورى ناردووه یهكێكیان ئاڵتوونى باراندۆته سهر گهنمهكه تا له زۆریدا لێى رۆیشتووه وهكو باران، وه ئهوهى تر زیوى باراندۆته سهر جۆیهكه تا له زۆریدا لێى رۆیشتووه وهكو باران).