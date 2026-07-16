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Sad
42
38:42
اركض برجلك هاذا مغتسل بارد وشراب ٤٢
ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌۭ وَشَرَابٌۭ ٤٢
ٱرۡكُضۡ
بِرِجۡلِكَۖ
هَٰذَا
مُغۡتَسَلُۢ
بَارِدٞ
وَشَرَابٞ
٤٢
[42] จงกระทืบ (แผ่นดิน) ด้วยเท้าของเจ้า นี่คือน้ำเย็นสำหรับอาบชำระล้าง และสำหรับดื่ม
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
وقيل له ﴿ٱرۡكُضۡ﴾ اضْرِبْ ﴿بِرِجۡلِكَۖ﴾ الْأَرْض فَضَرَبَ فَنَبَعَتْ عَيْن مَاء فَقِيلَ ﴿هَـٰذَا مُغۡتَسَلُۢ﴾ مَاء تَغْتَسِل بِهِ ﴿بَارِدࣱ وَشَرَابࣱ ٤٢﴾ تَشْرَب مِنْهُ فَاغْتَسَلَ وَشَرِبَ فَذَهَبَ عَنْهُ كُلّ دَاء كَانَ بِبَاطِنِهِ وَظَاهِره