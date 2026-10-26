ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Sad อายาห์ 4
Sad
4
38:4
وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هاذا ساحر كذاب ٤
وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌۭ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌۭ كَذَّابٌ ٤
وَعَجِبُوٓاْ
ﱙ
أَن
ﱚ
جَآءَهُم
ﱛ
مُّنذِرٞ
ﱜ
مِّنۡهُمۡۖ
ﱝﱞ
وَقَالَ
ﱟ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱠ
هَٰذَا
ﱡ
سَٰحِرٞ
ﱢ
كَذَّابٌ
ﱣ
٤
ﱤ
[4] และพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนจากหมู่พวกเขามายังพวกเขา และพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่า นี่คือมายากร นักโกหกตัวฉกาจ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน