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Sad
39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
[39] นี่คือการประทานให้ของเรา (แก่สุลัยมาน) ดังนั้นเจ้าจะให้แก่ใครก็ได้ หรือจะยับยั้งไม่ให้ใครก็ได้ โดยเจ้าจะไม่ถูกสอบสวน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ
] ئهمه بهخشینی ئێمهیه تۆیش به كێی ئهبهخشی بیبهخشه [
أَوْ أَمْسِكْ
] یان به كێی نابهخشی مهیبهخشه خۆت سهرپشكى [
بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)
] بهبێ لێپرسینهوه لێپرسینهوهت لهسهر نیه.