ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
31
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١
إِذۡ
عُرِضَ
عَلَيۡهِ
بِٱلۡعَشِيِّ
ٱلصَّٰفِنَٰتُ
ٱلۡجِيَادُ
٣١
[31] และจงรำลึกเมื่อม้าพันธุ์ดีถูกนำมาเสนอแก่เขาในยามเย็นวันหนึ่ง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (٣١)
] كاتێك كه سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ئهسپی یهكجار زۆری ههبوو كه باڵیان ههبووه، (صافینات) واته: ئهوانهی لهسهر سێ پێ ڕائهوهستن وه پێیهكیان بهرز كردۆتهوه، كه ئهسپهكانی وا بوونه، (جیاد)یش واته: ئهسپهكانی زۆر خێرا بوون له پێشیهوه ئهڕۆیشتن بۆ جیهاد كردن وهكو مانۆڕی سهربازی.