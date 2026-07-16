ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
30
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠
وَوَهَبۡنَا
لِدَاوُۥدَ
سُلَيۡمَٰنَۚ
نِعۡمَ
ٱلۡعَبۡدُ
إِنَّهُۥٓ
أَوَّابٌ
٣٠
[30] เราได้ประทาน (บุตร) คือสุลัยมานบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวู๊ด แท้จริงเขาหันหน้าเข้าสู่เราเสมอ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و ئهسپهكانى} [
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ
] وه ئێمه سولهیمان پێغهمبهرمان به داود پێغهمبهر بهخشی (عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) [
نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠)
] كه سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- باشترین بهنده بووه، وه زۆر بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕایهوه.