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Sad
30
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠
وَوَهَبۡنَا
لِدَاوُۥدَ
سُلَيۡمَٰنَۚ
نِعۡمَ
ٱلۡعَبۡدُ
إِنَّهُۥٓ
أَوَّابٌ
٣٠
[30] เราได้ประทาน (บุตร) คือสุลัยมานบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวู๊ด แท้จริงเขาหันหน้าเข้าสู่เราเสมอ
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
لما أثنى تعالى على داود، وذكر ما جرى له ومنه،
أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال:
{ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ }
أي: أنعمنا به عليه، وأقررنا به عينه.
{ نِعْمَ الْعَبْدُ }
سليمان عليه السلام، فإنه اتصف بما يوجب المدح، وهو
{ إِنَّهُ أَوَّابٌ }
أي: رجَّاع إلى اللّه في جميع أحواله، بالتأله والإنابة، والمحبة والذكر والدعاء والتضرع، والاجتهاد في مرضاة اللّه، وتقديمها على كل شيء.