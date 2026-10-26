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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Sad อายาห์ 16
Sad
16
38:16
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ١٦
وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٦
وَقَالُواْ
ﳚ
رَبَّنَا
ﳛ
عَجِّل
ﳜ
لَّنَا
ﳝ
قِطَّنَا
ﳞ
قَبۡلَ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡحِسَابِ
ﳡ
١٦
ﳢ
[16] และพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา ขอทรงโปรดเร่งส่วนของเราให้แก่เราโดยเร็วเถิด ก่อนที่จะถึงวันแห่งการชำระบัญชี
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