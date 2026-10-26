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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Sad อายาห์ 14
Sad
14
38:14
ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب ١٤
إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١٤
إِن
ﳇ
كُلٌّ
ﳈ
إِلَّا
ﳉ
كَذَّبَ
ﳊ
ٱلرُّسُلَ
ﳋ
فَحَقَّ
ﳌ
عِقَابِ
ﳍ
١٤
ﳎ
[14] ไม่มีคนหนึ่งคนใด (ในพวกเขา) เว้นแต่ปฏิเสธบรรดาร่อซู้ล ดังนั้น การลงโทษของข้าจึงเหมาะสม (แก่พวกเขา)
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