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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Sad อายาห์ 10
Sad
10
38:10
ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب ١٠
أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا۟ فِى ٱلْأَسْبَـٰبِ ١٠
أَمۡ
ﲢ
لَهُم
ﲣ
مُّلۡكُ
ﲤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲦ
وَمَا
ﲧ
بَيۡنَهُمَاۖ
ﲨﲩ
فَلۡيَرۡتَقُواْ
ﲪ
فِي
ﲫ
ٱلۡأَسۡبَٰبِ
ﲬ
١٠
ﲭ
[10] หรือว่าอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นของพวกเขา ดังนั้น จงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิด
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