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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Sad อายาห์ 1
Sad
1
38:1
ص والقران ذي الذكر ١
صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ١
صٓۚ
ﱁﱂ
وَٱلۡقُرۡءَانِ
ﱃ
ذِي
ﱄ
ٱلذِّكۡرِ
ﱅ
١
ﱆ
[1] ศอด ขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติ
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