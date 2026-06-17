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Muhammad
4
47:4
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذالك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولاكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ٤
فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُم بِبَعْضٍۢ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٤
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[4] และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันที่คอ (จงฆ่าเสีย) จนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้ว ก็จงจับพวกเขาเป็นเชลย หลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทหรือจะเรียกเอาค่าไถ่ก็ได้ จนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธ เช่นนั้นแหละ และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอน พระองค์จะทรงตอบแทนการลงโทษพวกเขา แต่ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบบางคนในหมู่พวกเจ้ากับอีกบางคน ส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในทางของอัลลอฮฺ พระองค์จะไม่ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาด
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{له كاتى جهنگدا له گهردنى كافران بدهن} [
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ
] وه ئهگهر گهیشتن به كافران له مهیدانی جهنگدا ئهوه بدهن له گهردنیان [
حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ
] تا كوشتارێكی زۆریان لێ ئهكهن وه لاوازیان ئهكهن ئهو كاته ئهوانهی كه به دیل گرتان بیانبهستنهوه بۆ ئهوهی ڕانهكهن [
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
] دوای كۆتایی هاتنی جهنگ و كوشتار ئهتوانن بهبێ بهرامبهر دیلهكان ئازاد بكهن یاخود بهبهرامبهر ئازادیان بكهن [
حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
] تا جهنگ كۆتایی دێت لهگهڵ كافراندا، یاخود تا چهكهكانیان فڕێ ئهدهن و تێكئهشكێن، یاخود تا شهریك دانان بۆ خوا نامێنێت [
ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت خۆی بهسهر كافراندا سهر ئهكهوێ وه توانای سهركهوتنی ههیه بهسهریانداو ئهتوانێ لهناویان ببات و لهلایهن خۆیهوه سزایان بۆ بنێرێت بهبێ ئهوهی كه باوهڕداران شهڕ بكهن [
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
] بهڵام خوای گهوره كه ئهم جهنگ و كوشتاره لهسهر ئێوه پێویست ئهكات بۆ ئهوهی كه ههندێكتان به ههندێكتان تاقیبكاتهوه تا دهربكهوێ كێ ئارامگره وه كێ ڕاستگۆیه {تایبهتمهندێكانى شههید لاى خواى گهوره} [
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤)
] وه ئهوانهیشی كه له پێناوی خوای گهورهدا كوژراون خوای گهوره كردهوهكانیان نافهوتێنێ و بهڵكو گهشهی پێدهكات و زیادی دهكات و ئهجرو پاداشتی تهواویان ئهداتهوه، پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (شههید لای خوای گهوره شهش تایبهتمهندێتی بۆ ههیه: لهگهڵ یهكهم دڵۆپه خوێن كه لێی دهڕژێت خوای گهوره له ههموو تاوانهكانی خۆش دهبێت، تهنها قهرزاری نهبێت، وه شوێنی خۆی له بهههشت دهبینێت، وه تاجی رێزی لهسهر دهكرێت كهنهخش كراوه به دوڕڕو مرواری، ههر مرواریهكی له ههموو دونیاو ئهوهی تێیدایه چاكتره، وه حهفتاو دوو حۆری پێ دهدرێت، وه له سزای گۆڕ پارێزراو دهبێت، وه شهفاعهت بۆ حهفتا كهس له خزمهكانی دهكات).