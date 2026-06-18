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Muhammad
18
47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
ﳇ
ﳈ
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ﳏ
ﳐ
ﳑﳒ
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ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
[18] ดังนั้นพวกเขามิได้คอยสิ่งใดนอกจากยามอวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกะทันหัน แต่ว่าเครื่องหมายต่าง ๆ ของมันได้มีมาแล้ว ดังนั้น เมื่อการตักเตือนของพวกเขาได้มายังพวกเขาแล้วจะเกิดประโยชน์อันใดเล่าแก่พวกเขา
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
] ئایا چاوهڕێی چ شتێكن جگه له هاتنی قیامهت نهبێ كه له ناكاودا دێت كه زۆربهی نیشانهكانی هاتووه [
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨)
] وه كاتێكیش كه قیامهت هات ئهو كاته یادخستنهوهو تهوبه كردن و ئیمان هێنان سوودیان پێ ناگهیهنێ.