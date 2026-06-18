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Muhammad
17
47:17
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
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[17] ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง พระองค์ทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา และจะทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งการยำเกรงของพวกเขา
ตัฟซีร
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บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم بين حال المهتدين،
فقال:
{ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا }
بالإيمان والانقياد، واتباع ما يرضي الله
{ زَادَهُمْ هُدًى }
شكرا منه تعالى لهم على ذلك،
{ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ }
أي: وفقهم للخير، وحفظهم من الشر،
فذكر للمهتدين جزاءين:
العلم النافع، والعمل الصالح.