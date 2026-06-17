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Muhammad
13
47:13
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
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[13] และกี่เมืองมาแล้ว ที่มันมีพลังเข้มแข็งกว่าเมืองของเจ้า ซึ่งมันขับใสเจ้า (มุฮัมมัด) ออกไป เราได้ทำลายล้างพวกเขา ดังนั้น สำหรับพวกเขาจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือ
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٣)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- وه زۆرێك له خهڵكی شارو دێیهكانی تر ههبووه كه له خهڵكی مهككهی تۆ بههێزتر بوونه ئهو مهككهیهی كه تۆیان لێی دهركرد خوای گهوره لهناوی بردوون وه هیچ كهسێك نهبووه كه سهریان بخات، واته: ئهگهر كافرانی قوڕهیشیش ئیمان نههێنن لهناویان ئهبهین وه هیچ كهسێك نیه كه سهریان بخات، وه ئهمان زۆر لاوازترن له ئوممهتانی پێشتر، كه پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- له مهككه دهركرا له رێگا ئاوڕی دایهوهو فهرمووی: (ئهی مهككه تۆ خۆشهویستترین شاری لای خوای گهوره، وه لای منیش، وه ئهگهر هاوبهشبڕیاردهران دهریان نهكردمایه ههرگیز دهرنهدهچووم) خوای گهوره ئهم ئایهتهی دابهزاند.