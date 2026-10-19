Праведники не услышат в Раю бесполезных разговоров и греховных речей, потому что там не будут браниться, обсуждать чужие недостатки и вести беседы, которые вызывают негодование Аллаха и причиняют беспокойство. Напротив, они будут вести мирные беседы, в которых не будет ничего дурного. Они будут поминать Аллаха, приветствовать друг друга миром, говорить о радостных вещах, приносить друг другу благие вести, обмениваться полезными вопросами и слушать бесподобную речь Милостивого Аллаха. А наряду с нею они будут слушать восхитительные голоса райских гурий, ангелов и вечно юных отроков. Они будут наслаждаться очаровательными мелодиями и нежными речами, потому что их местопребыванием будет обитель мира и всестороннего благополучия. А если они пожелают попить или поесть, то в любое время дня им будут предоставлены всевозможные удивительные напитки и яства. А для того, чтобы прелесть райских удовольствий была более прекрасной и совершенной, их будут регулярно подавать утром и вечером. Это будет для того, чтобы обитатели Рая ощущали величие оказанного им приема и наслаждались благами самым совершенным образом.