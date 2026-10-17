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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 6
Maryam
6
19:6
يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا ٦
يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّۭا ٦
يَرِثُنِي
ﱬ
وَيَرِثُ
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
ءَالِ
ﱯ
يَعۡقُوبَۖ
ﱰﱱ
وَٱجۡعَلۡهُ
ﱲ
رَبِّ
ﱳ
رَضِيّٗا
ﱴ
٦
ﱵ
[6] ผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนข้าพระองค์ และสืบทายาทจากตระกูลของยะอ์กูบ และขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยเถิด ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
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