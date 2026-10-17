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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 5
Maryam
5
19:5
واني خفت الموالي من ورايي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ٥
وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا ٥
وَإِنِّي
ﱞ
خِفۡتُ
ﱟ
ٱلۡمَوَٰلِيَ
ﱠ
مِن
ﱡ
وَرَآءِي
ﱢ
وَكَانَتِ
ﱣ
ٱمۡرَأَتِي
ﱤ
عَاقِرٗا
ﱥ
فَهَبۡ
ﱦ
لِي
ﱧ
مِن
ﱨ
لَّدُنكَ
ﱩ
وَلِيّٗا
ﱪ
٥
ﱫ
[5] และแท้จริงข้าพระองค์กลัวลูกหลานของข้าพระองค์ ภายหลัง (การตายของ) ข้าพระองค์และภริยาของข้าพระองค์ก็เป็นหมันด้วย ดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานทายาทที่ดีจากพระองค์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
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