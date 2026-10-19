Такова судьба земных обитателей, но многие из них не задумываются над своей судьбой и не придают значения этому важному вопросу. Но даже если бы они задумались над ним, то не извлекли бы из этого пользы для себя, потому что пренебрежение истиной затмило их взоры и помутило их рассудок. Они не веруют в Аллаха и не следуют путем Его посланников, потому что полностью посвятили себя мирской жизни. Земные блага мешают им уверовать, несмотря на то, что они доставляют им только тленные и преходящие удовольствия. Обитатели земли покинут земной мир и лишатся всех его благ от первого до последнего. Они расстанутся друг с другом, и тогда Аллах унаследует землю и ее богатства. А затем Он вернет к Себе людей и потребует у них отчета за совершенные ими деяния. Они будут отвечать за все, что приобрели или потеряли на земле, и если окажется, что человек совершал добро, то он должен будет воздать хвалу Аллаху. Но если окажется, что он совершал зло, то он не должен будет укорять никого, кроме себя самого.