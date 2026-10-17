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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Maryam อายาห์ 3
Maryam
3
19:3
اذ نادى ربه نداء خفيا ٣
إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّۭا ٣
إِذۡ
ﱉ
نَادَىٰ
ﱊ
رَبَّهُۥ
ﱋ
نِدَآءً
ﱌ
خَفِيّٗا
ﱍ
٣
ﱎ
[3] เมื่อเขาวิงวอนต่อพระเจ้าของเขา ด้วยการวิงวอนอย่างแผ่วเบา
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Tafsir Fathul Majid
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