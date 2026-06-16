ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
ﱭ
ﱮﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
[29] นางชี้ไปทางเขา พวกเขากล่าวว่า เราจะพูดกับผู้ที่อยู่ในเปลที่เป็นเด็กได้อย่างไร?
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ
] مهریهمیش ئاماژهی بۆ عیسا كرد كه له باوهشیدا بوو تازه له دایك بووه [
قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩)
] وتیان: چۆن قسه لهگهڵ منداڵێكدا بكهین كه منداڵهو تازه له دایك بووهو لهناو بێشكهدایه [
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
] به ئیزنی خوای گهوره عیسا - صلى الله عليه وسلم - هاته قسهو یهكهم قسه كه كردى وتی: من عهبدو بهندهی خوای گهورهم ( ئهمه ڕهده بۆ سهر گاورهكان كه من كوڕی خوا نیم بهڵكو عهبدی خوام).