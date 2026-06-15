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Maryam
22
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
ﲫ ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
[22] แล้วนางได้ตั้งครรภ์ และนางได้ปลีกตัวออกไปพร้อมกับบุตรในครรภ์ ยังสถานที่ไกลแห่งหนึ่ง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جَيْب قميصها، فوصلت النفخة إلى رَحِمِها، فوقع الحمل بسبب ذلك، فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس.