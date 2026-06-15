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Maryam
17
19:17
فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ١٧
فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًۭا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًۭا سَوِيًّۭا ١٧
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[17] แล้วนางได้ใช้ม่านกั้นให้ห่างพ้นจากพวกเขา แล้วเราได้ส่งวิญญาณของเรา (ญิบรีล) ไปยังนาง แล้วเขาได้จำแลงตนแก่นาง ให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
] لهوێ پهردهی ههڵخست بۆ ئهوهی خهڵكی نهیبینێ له كاتی عیبادهت كردنی خوای گهورهدا [
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
] جبریلمان نارد بۆ لای مهریهم [
فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧)
] خۆی لهسهر شێوهی مرۆڤێكی تهواو نیشان دا.