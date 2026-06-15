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Hud
41
11:41
۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
ﱽ ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
[41] และเขากล่าวว่า พวกท่านจงลงในเรือด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ทั้งในยามแล่นของมันและในยามจอดของมัน แท้จริงพระเจ้าของฉันเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ﴾ نُوح ﴿ٱرۡكَبُوا۟ فِیهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٜىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَاۤۚ﴾ بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ وَضَمّهمَا مَصْدَرَانِ أَيْ جَرْيهَا وَرَسْوهَا أَيْ مُنْتَهَى سَيْرهَا ﴿إِنَّ رَبِّی لَغَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٤١﴾ حَيْثُ لَمْ يُهْلِكنَا