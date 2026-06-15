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Hud
41
11:41
۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
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[41] และเขากล่าวว่า พวกท่านจงลงในเรือด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ทั้งในยามแล่นของมันและในยามจอดของมัน แท้จริงพระเจ้าของฉันเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَقَالَ }
نوح لمن أمره الله أن يحملهم:
{ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا }
أي: تجري على اسم الله، وترسو على اسم الله، وتجري بتسخيره وأمره.
{ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ }
حيث غفر لنا ورحمنا، ونجانا من القوم الظالمين.