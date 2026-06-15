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Hud
37
11:37
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
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ﳟ
[37] และเจ้าจงสร้างเรือภายใต้สายตาของเราตามคำบัญชาของเราและอย่ามาพูดกับข้า ถึงบรรดาผู้อธรรม แท้จริงพวกเขาจะถูกจมน้ำตาย
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ﴾ السَّفِينَة ﴿بِأَعۡیُنِنَا﴾ بِمَرْأَى مِنَّا وَحِفْظنَا ﴿وَوَحۡیِنَا﴾ أَمْرنَا ﴿وَلَا تُخَـٰطِبۡنِی فِی ٱلَّذِینَ ظَلَمُوۤا۟﴾ كَفَرُوا بِتَرْكِ إهلاكهم ﴿إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٣٧﴾