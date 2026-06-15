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Hud
34
11:34
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ٣٤
وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤
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[34] และคำสั่งสอนของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกท่าน ตามที่ฉันปรารถนาจะสั่งสอนพวกท่านถ้าอัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้พวกท่านหลงผิด พระองค์คือพระเจ้าของพวกท่าน และพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระองค์
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ
] وه چهندێك من ئامۆژگاریتان بكهم ئامۆژگاری من بۆ ئێوه سوودی نیه لهبهر ئهوهی حهق وهرناگرن وه حهقهكه ئاشكرایه، وه كه خوای گهوره بیهوێ گومڕاتان بكات كه ئێوه شایهنی هیدایهت نهبن و ڕێگای گومڕایی بگرنه بهر [
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤)
] ههر ئهو پهروهردگاری ئێوهیهو ههر بۆ لای ئهویش ئهگهڕێنهوه.