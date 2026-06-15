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Hud
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
ﲞ
ﲟ
[33] เขา (นูหฺ) กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺเท่านั้นจะทรงนำมันมายังพวกท่าน หากพระองค์ทรงประสงค์ และพวกท่านจะไม่เป็นผู้รอดไปได้
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ إِنَّمَا یَأۡتِیكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاۤءَ﴾ تَعْجِيله لَكُمْ فَإِنَّ أَمْره إلَيْهِ لَا إلَيَّ ﴿وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِینَ ٣٣﴾ بِفَائَتِينَ اللَّه