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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Hud อายาห์ 2
Hud
2
11:2
الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير ٢
أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌۭ وَبَشِيرٌۭ ٢
أَلَّا
ﲐ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱللَّهَۚ
ﲓﲔ
إِنَّنِي
ﲕ
لَكُم
ﲖ
مِّنۡهُ
ﲗ
نَذِيرٞ
ﲘ
وَبَشِيرٞ
ﲙ
٢
ﲚ
[2] เพื่อพวกท่านจะได้ไม่เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์มายังพวกท่าน เพื่อเป็นผู้ตักเตือนและผู้แจ้งข่าวดี
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