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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Hud อายาห์ 18
Hud
18
11:18
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولايك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هاولاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ١٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰدُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٨
وَمَنۡ
ﲴ
أَظۡلَمُ
ﲵ
مِمَّنِ
ﲶ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱللَّهِ
ﲹ
كَذِبًاۚ
ﲺﲻ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲼ
يُعۡرَضُونَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
رَبِّهِمۡ
ﲿ
وَيَقُولُ
ﳀ
ٱلۡأَشۡهَٰدُ
ﳁ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳂ
ٱلَّذِينَ
ﳃ
كَذَبُواْ
ﳄ
عَلَىٰ
ﳅ
رَبِّهِمۡۚ
ﳆﳇ
أَلَا
ﳈ
لَعۡنَةُ
ﳉ
ٱللَّهِ
ﳊ
عَلَى
ﳋ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳌ
١٨
ﳍ
[18] และผู้ใดเล่าที่จะอธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่อุปโลกน์ความเท็จต่ออัลลอฮฺ ชนเหล่านั้นจะถูกนำมาเสนอต่อพระเจ้าของพวกเขาและบรรดาพยานจะกล่าวว่า พวกเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จต่อพระเจ้าของพวกเขา พึงรู้เถิด การสาปแช่งของอัลลอฮฺจะได้แก่บรรดาผู้อธรรม
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